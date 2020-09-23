Bireyler birbirlerine şefkat nedeniyle uzun vadeli bir taahhütte bulunduklarında, bir ilişki içinde oldukları söylenir. Ortaklar genellikle birlikte zaman geçirir, kaynakları paylaşır ve ihtiyaç anında birbirlerine destek olurlar. Bir toplulukta bir ilişki resmi olarak tanındığında, buna evlilik denir. İşte evlilik korkusu bugün aile kurmak için bir arada olanların endişelerinin dışa yansımasıdır. Evlilik kararı zordur ama umuttur. O nedenle evlilik kararından vazgeçmek, büyük oranda mutsuzluğa neden olmaktadır. Elbette evliliği daha kötüye götürecek bir olay sonrasında bu karar kaçınılmazdır. Psikologların araştırmalarında, kadın veya erkeğin evlilik öncesi bir korku yaşadıkları kanıtlandı. O nedenle bu durumu da olağan karşılamak gerekiyor.

İLİŞKİ TERAPİSTİ / MARY G. BARRET