Uzmanlar şunları öneriyor:

KALP HASTALARININ DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Gün içerisinde özellikle öğle ve öğleden sonra saat 16.00'a kadar olan sürede açık havada bulunmayın. Güneşin altında 15 dakikadan fazla kalmayın. Eğer güneşli bir havada açık havada vakit geçirecekseniz, mutlaka yeterli miktarda su içmeye dikkat edin.

Yorucu fizik aktivitelerden kaçının, yaz aylarında düzenli bir egzersiz programına başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

Sıvı kaybını artırmayacak pamuklu, açık renkli giysiler giymeye, şapka ve gözlük takmaya özen gösterin.

Yürüyüş öncesi ve sonrası mutlaka yeterli miktarda sıvı alın.

Yürüyüş aralarında gölge ve serin yerlerde dinlenerek ve nefes alarak kalp sağlığınızı koruyun.

Tatil beldelerinde deniz ve havuz kenarında alkollü ve kafeinli içecekler içmekten kaçının.

Çok soğuk deniz, havuz veya soğuk duşa girmek kalp sağlığı açısından risklidir. Bu yüzden ılık su tercih edin.

KLİMA FELÇ EDEBİLİR

Uzmanlar, "Yazın, klima çarpmalarına dikkat. Bilinçsiz klima kullanımı, üst solunum yolları enfeksiyonlarına, zatürre ve yüz felcine sebep olmasın.Uyuduğumuz odada mümkünse, uyumadan önce klimayı çalıştırmak ve uyurken kapatmak doğrudur. Klimalar, havayı kuruttukları için burun tıkanıklığını da arttırırlar" diyor.