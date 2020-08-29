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    • Sağlık
    • 29.08.2020 Gazete
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    Fazla kilolar dizi vuruyor!

    hastalığı olarak bilinen , nin artmasıyla gençlerde de görülmeye başladı. , "2011'de uluslararası alanda yapılan çalışmalarda diz larının 20 yıl içerisinde kadınlarda 2, erkeklerde 3 kat artacağı tespit edildi" diyor.

    Fazla kilolar dizi vuruyor!

    Yaşlılık hastalığı olarak bilinen , nin artmasıyla gençlerde de görülmeye başladı. , "2011'de uluslararası alanda yapılan çalışmalarda diz larının 20 yıl içerisinde kadınlarda 2, erkeklerde 3 kat artacağı tespit edildi" diyor. Son 20 yılda bu oranın artmasındaki en önemli nedenin obezite, yani şişmanlık olduğunu söyleyen uzmanlar, lı beslenip kilo vermenin ağrıları yüzde 50 azalttığını, günde 45 dakikalık tempolu yürüyüşün bile kas iskelet sistemini güçlendirdiğini ifade etti.

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