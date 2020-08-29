Fazla kilolar dizi vuruyor!

Yaşlılık hastalığı olarak bilinen diz kireçlenmeleri, obezitenin artmasıyla gençlerde de görülmeye başladı. Doktarlar, "2011'de uluslararası alanda yapılan çalışmalarda diz ağrılarının 20 yıl içerisinde kadınlarda 2, erkeklerde 3 kat artacağı tespit edildi" diyor. Son 20 yılda bu oranın artmasındaki en önemli nedenin obezite, yani şişmanlık olduğunu söyleyen uzmanlar, sağlıklı beslenip kilo vermenin ağrıları yüzde 50 azalttığını, günde 45 dakikalık tempolu yürüyüşün bile kas iskelet sistemini güçlendirdiğini ifade etti.