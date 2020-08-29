Bu belirtiler varsa dikkat hemen doktorunuza başvurun! İşte kısırlığa işaret edebilecek risk...

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, kısırlığa işaret edebilecek göstergelerin bir listesini oluşturdu. Bu belirtiler sizde de varsa hemen doktorunuza başvurun.
1. DÜZENSİZ REGL DÖNEMLERİ: Düzensiz regl yumurtlama sorunlarının bir işareti olabilir. Düzensiz dönemlerin çeşitli nedenleri vardır.
2. AĞRILI GEÇMESİ: Reglin ağrılı geçmesi yaygındır, ancak ağrılarınız dayanılmaz hale gelip ağrı ve sızı içinde yatakta kalmanıza neden oluyorsa, bu endometriozisin bir işareti olabilir. Endometriozis, rahim içini döşeyen endometrium tabakasının rahmin dışındaki başka bir bölgede büyümesi sonucu gelişen ve sıklıkla ağrılı seyreden bir hastalıktır.
3. SIK SIK DÜŞÜK YAPMA: Düşük, gebeliklerin yaklaşık yüzde 20'sinde görülür; ancak, tekrarlayan düşük yaygın bir durum değildir. Art arda iki düşük yaptıysanız, bir doktorla konuşma zamanı gelmiştir.
4. EL VE AYAKLARDA ÜŞÜME: Sıcak havalarda ısınmak için evde çorap ve eldiven giymeniz gerekiyorsa, bu iyiye işaret değildir. Bu durum ayrıca, düzensiz yumurtlamaya neden olabilir ve adet döngünüzü etkileyebilir.
5. MEME UÇLARINDAN SIVI SIZMAZI: Eğer emzirmiyorsanız meme uçlarınızdan hiçbir şey çıkmaz Sızan meme uçları, vücudunuzun emzirme hormonu prolaktinini aşırı ürettiği hiperprolaktinemi olarak bilinen bir durumun olası bir işaretidir.
6. YÜZ BÖLGESİNDE KILLANMA: Yüzünüz, kollarınız ve bacaklarınız gibi yerlerde aşırı kıllanma, yumurtalıklarınızın yumurta yapma veya salma kabiliyetini bozabilen PCOS'un (Polikistik over sendromu) yaygın belirtileridir.
7. 35 YAŞINDAN BÜYÜK OLMAK: Kadınlar 35 yaşına geldiğinde kısırlık artar ve bu durum zamanla ilerlemeye devam eder.
1. DÜZENSİZ REGL DÖNEMLERİ: Düzensiz regl yumurtlama sorunlarının bir işareti olabilir. Düzensiz dönemlerin çeşitli nedenleri vardır.
2. AĞRILI GEÇMESİ: Reglin ağrılı geçmesi yaygındır, ancak ağrılarınız dayanılmaz hale gelip ağrı ve sızı içinde yatakta kalmanıza neden oluyorsa, bu endometriozisin bir işareti olabilir. Endometriozis, rahim içini döşeyen endometrium tabakasının rahmin dışındaki başka bir bölgede büyümesi sonucu gelişen ve sıklıkla ağrılı seyreden bir hastalıktır.
3. SIK SIK DÜŞÜK YAPMA: Düşük, gebeliklerin yaklaşık yüzde 20'sinde görülür; ancak, tekrarlayan düşük yaygın bir durum değildir. Art arda iki düşük yaptıysanız, bir doktorla konuşma zamanı gelmiştir.
4. EL VE AYAKLARDA ÜŞÜME: Sıcak havalarda ısınmak için evde çorap ve eldiven giymeniz gerekiyorsa, bu iyiye işaret değildir. Bu durum ayrıca, düzensiz yumurtlamaya neden olabilir ve adet döngünüzü etkileyebilir.
5. MEME UÇLARINDAN SIVI SIZMAZI: Eğer emzirmiyorsanız meme uçlarınızdan hiçbir şey çıkmaz Sızan meme uçları, vücudunuzun emzirme hormonu prolaktinini aşırı ürettiği hiperprolaktinemi olarak bilinen bir durumun olası bir işaretidir.
6. YÜZ BÖLGESİNDE KILLANMA: Yüzünüz, kollarınız ve bacaklarınız gibi yerlerde aşırı kıllanma, yumurtalıklarınızın yumurta yapma veya salma kabiliyetini bozabilen PCOS'un (Polikistik over sendromu) yaygın belirtileridir.
7. 35 YAŞINDAN BÜYÜK OLMAK: Kadınlar 35 yaşına geldiğinde kısırlık artar ve bu durum zamanla ilerlemeye devam eder.