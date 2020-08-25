Meme kanseri karanlıktan korkar

Meme kanseri, ülkemizde her 5 kadından 1'ini tehdit ediyor. Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, çağın vebası bu hastalıkla ilgili yapılan araştırmalara dikkat çekiyor. Kanserden korunmada, uykuda salgılanan melatonin hormonunun önemini açıklayan Prof. Dr. Hakan Karagöl, "Melatonin hormonu saat geni üzerinde değişiklik yaparak vücudun ritmini sağlıyor. Hem davranışsal hem de fiziksel aktivitelerin gün içinde düzenlenmesini sağlayan önemli bir hormon. Gece 00:30 ile 02:30 arasında, uykuda özellikle salgılanıyor. Melatonin eksikliği, kadınlık hormonunun fazla salgılanmasına neden oluyor. Bu da meme kanseri riskini artırır" uyarısında bulunuyor. İsrail'de yapılan bir çalışmada sokak lambaları nedeniyle yatak odası tam olarak karanlık olmayanlarda meme kanseri yüzde 70 oranında daha fazla görüldüğünü söylüyor. Görme engelli kadınlarda meme kanserinin yüzde 50 daha az görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Karagöl, sözlerine şöyle devam ediyor: Televizyon açık şekilde uyumak, geceleri uzun saatler televizyon ya da bilgisayar başında olmak meme kanseri riskini arttırır.