Sağlık 10'da

Güzel bir cilde, güçlü saç ve tırnaklara sahip olmak istiyorsanız sağlıklı beslenmeye özen göstermeniz şart! Nasıl mı? İşte Diyetisyen Aysen Arıcan, küçük adımlarla sağlıklı olmanızın formüllerini açıkladı:

1) 5 Temel yiyecek grubu olan et, süt, sebze, meyve, yağ ve tam tahıl grubundan yiyecekleri her öğünde yeterince alarak dengeli beslenin.

2) Cildinizin kurumasını önlemek, hücre yenilenmesini ve metabolizmanın daha düzenli çalışması için yeterince su ya da sıvı tüketmeye özen gösterin.

3) Hayvansal yağların, trans yağların fazla tüketimi cilt sağlığı için önemli olan sebum üretimini azaltır. Sivilcelerin artışına neden olur.

4) Cilt sağlığı ve güzelliği için A vitamini, C vitamini, selenyum ve diğer antioksidan vitaminleri içeren yiyecekleri yeterince tüketin. Taze sebze ve meyveler, fındık, ceviz, süt ürünleri ve balığı sofranızdan eksik etmeyin.

5) Cilt sağlığını bozan ve kırışıklıkların artmasını sağlayan sigara ve alkol bağışıklık sisteminizi bozar. Bunlardan uzak durun.

6) Çinko içeren yiyecekleri sofranızdan eksik etmeyin. Bunun için haftada en az iki üç kere balık ve deniz ürünleri yemeye özen gösterin.

7) Günde en az 2 bardak süt veya yoğurt tüketin. Saç ve tırnak sağlığı için kalsiyum alımı çok önemlidir.

8) Kuru baklagillerde bulunan protein ve lifler bağ dokusu ve tırnak gelişiminde çok etkilidir.

9) Günde toplam 5–9 porsiyon çeşitli renk ve cinste sebze ve meyve tüketildiğinde cilt, saç, tırnak sağlığı ve güzelliğiniz için yeterince antioksidan almış olursunuz.

10 GÜVENLI gıda tüketmeye özen gösterin. Bir yiyecek besleyici yönden değerli olabilir ancak son kullanma tarihi geçmişse ya da kirlenmişse artık sağlıklı değildir.