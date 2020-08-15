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    • Sağlık
    • 15.08.2020 Gazete
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    Aşkınızı çıtlatın

    Düzenli olarak kabak çekirdeği tüketen lerin yüzü gülüyor. ve içeriği zengini bu kuruyemiş, cinsel verimi arttırıyor. Özellikle erkeklere güç veren kabak çekirdeğinin tüketiminde aşırıya kaçmamak gerekiyor.

    Aşkınızı çıtlatın

    Düzenli olarak kabak çekirdeği tüketen lerin yüzü gülüyor. ve içeriği zengini bu kuruyemiş, cinsel verimi arttırıyor. Özellikle erkeklere güç veren kabak çekirdeğinin tüketiminde aşırıya kaçmamak gerekiyor. "Fazla kabak çekirdeği yemek kilo aldırır" diyen uzmanlar, sağlığa faydalarını şöyle anlatıyor...

    Kalın bağırsak kanseri riskini azaltıyor.

    Kabak çekirdeği ciddi bir bağırsak kurdu düşürücüdür...

    İyi huylu büyümesini önler.

    İdrar yolları bozukluklarına da faydalıdır.

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