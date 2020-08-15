Aşkınızı çıtlatın

Düzenli olarak kabak çekirdeği tüketen erkeklerin yüzü gülüyor. Folik asit ve çinko içeriği zengini bu kuruyemiş, cinsel verimi arttırıyor. Özellikle erkeklere güç veren kabak çekirdeğinin tüketiminde aşırıya kaçmamak gerekiyor. "Fazla kabak çekirdeği yemek kilo aldırır" diyen uzmanlar, sağlığa faydalarını şöyle anlatıyor...

Kalın bağırsak kanseri riskini azaltıyor.

Kabak çekirdeği ciddi bir bağırsak kurdu düşürücüdür...

İyi huylu prostat büyümesini önler.

İdrar yolları bozukluklarına da faydalıdır.