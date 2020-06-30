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    • Sağlık
    • 30.06.2020 Gazete
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    Uzmanı uyardı: ni tak cildini koru

    Tüm dünyayı kasıp kavuran Coronavirüs sürecinde, lerin önemi ortaya çıktı. Maskeler, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bize oldukça zor anlar yaşatabiliyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. , problemlerini anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

    Maskeni tak cildini koru

    Tüm dünyayı kasıp kavuran Coronavirüs sürecinde, lerin önemi ortaya çıktı. Maskeler, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bize oldukça zor anlar yaşatabiliyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. , problemlerini anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.
    Sıcak saatlerde mümkün olduğunca dışarı çıkmayın. Serin yerleri tercih edin.
    Günde 2 kez cilt yapınıza uygun bir temizleyiciyi cildinize uygulayın.
    Yüzünüsık sık yıkayarak teri cildinizden uzaklaştırın.
    Maskenin altına, pamuklu bir kumaşla yapacağınız maskeyi takıp, üzerine normal maskenizi takın.
    Maske dışında kalan alanları güneşten koruyucu kremlerle korumanız çok önemli. Böylece güneş gören alanlar da bronzlaşmaz ve yüzde ton farklılıkları oluşmaz.

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