Tüm dünyayı kasıp kavuran Coronavirüs sürecinde, maskelerin önemi ortaya çıktı. Maskeler, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bize oldukça zor anlar yaşatabiliyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, cilt problemlerini anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Sıcak saatlerde mümkün olduğunca dışarı çıkmayın. Serin yerleri tercih edin.

Günde 2 kez cilt yapınıza uygun bir temizleyiciyi cildinize uygulayın.

Yüzünüzü sık sık yıkayarak teri cildinizden uzaklaştırın.

Maskenin altına, pamuklu bir kumaşla yapacağınız maskeyi takıp, üzerine normal maskenizi takın.

Maske dışında kalan alanları güneşten koruyucu kremlerle korumanız çok önemli. Böylece güneş gören alanlar da bronzlaşmaz ve yüzde ton farklılıkları oluşmaz.