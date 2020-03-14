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İşte kalitesini ve doğurganlığı artıran besinler

Doğru besinleri tüketmek, anne olma şansını artırıyor. Ceviz, pekmez ve kefir, doğurganlığı destekliyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor... İşte doğurganlığı artıran besinler...

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Annelik reçetesi

SON yıllarda çiftler arasında kısırlık yaygınlaşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Öztürk, yumurta ve kalitesini artırmak için doğru beslenmek gerektiğini söylüyor. Anneliğin doğal reçetesini açıklıyor:

ÇİNKO: Çinko eksikliği, kadınlarda yumurtlama dengesini bozar. Bunu önlemek için kefir, yoğurt, mantar, ıspanak ve nohut tüketilmelidir.
ARGİNİN: Vücut için gerekli bir amino asittir. Kan damarlarını genişletir. Cinsel organlardaki kan akışını artırır. En çok hindi göğsü, tavuk, kabak çekirdeği, soya fasulyesi ve fıstıkta bulunur.
KARNİTİN: Sperm hareketlerini doğrudan etkiler. Bunun için balık, fıstık ezmesi, buğday ve avokado tüketmek gerekir.
İNOSİTOL: Üreme çağındaki kadınlarda yumurta kalitesini artırır. Lahana, muz ve pekmezde bolca bulunur.
E VİTAMİNİ: Libidoyu yükseltir. Mutlu bir aşk hayatı ve annelik için fındık, badem ve ceviz ve susam tüketilmelidir.
C VİTAMİNİ: Çilek, brokoli, domates, kivi, kuşkonmaz, bezelye ve maydanoz kısırlık riskini azaltır.

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