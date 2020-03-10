Işıl ışıl bir cilde sahip olmak için kozmetiğe para harcamak gerekmiyor. Besinlerle yapılan doğal maskeler, cilt sağlığını destekliyor. Hemen her mutfakta bulunan yumurta, sıkı ve genç bir cilde sahip olmayı sağlıyor. Bunun için, yumurta beyazınızı temiz cildinize sürün. Kuruyana kadar bekleyin. 10 dakika sonra durulayın. Bu karışım düzenli kullanımda kırışıklıkları ve çizgileri yok eder.
Çok güzelsin yumurta
Işıl ışıl bir cilde sahip olmak için kozmetiğe para harcamak gerekmiyor. Besinlerle yapılan doğal maskeler, cilt sağlığını destekliyor. Hemen her mutfakta bulunan yumurta, sıkı ve genç bir cilde sahip olmayı sağlıyor.
- Sağlık
- 10.03.2020
- Gazete
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