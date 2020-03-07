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büyük önem taşıyor! Sert besinler yara yapar...

Ağız yaraları her yaş grubunda görülebiliyor. Bakteriler ve sert besinlerin çiğnenmesi yaralara neden oluyor. . Ahmet Gülerik, ile ilgili önemli bilgiler verdi. İşte detaylar...

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Ağız ve diş sağlığı büyük önem taşıyor. Yaşanan sorunlar insanın tüm hayatını etkiliyor. Protez Uzmanı Dr. Ahmet Emre Gülerik, şunları söylüyor: Ağız yaraları, 1-2 gün içerisinde ortaya çıkan, hızlı bir şekilde gelişen ve genellikle birkaç gün içerisinde iyileşen yaralar şeklinde görülür. Bu süreçte görülen belirtiler şu şekilde ifade edilebilir.

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Haberler Sağlık Ağız ve diş sağlığı büyük önem taşıyor! Sert besinler yara yapar...
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