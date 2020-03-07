Ağız ve diş sağlığı büyük önem taşıyor. Yaşanan sorunlar insanın tüm hayatını etkiliyor. Protez Uzmanı Dr. Ahmet Emre Gülerik, şunları söylüyor: Ağız yaraları, 1-2 gün içerisinde ortaya çıkan, hızlı bir şekilde gelişen ve genellikle birkaç gün içerisinde iyileşen yaralar şeklinde görülür. Bu süreçte görülen belirtiler şu şekilde ifade edilebilir.
Ağız ve diş sağlığı büyük önem taşıyor! Sert besinler yara yapar...
Ağız yaraları her yaş grubunda görülebiliyor. Bakteriler ve sert besinlerin çiğnenmesi yaralara neden oluyor. Protez Uzmanı Dr. Ahmet Emre Gülerik, ağız ve diş sağlığı ile ilgili önemli bilgiler verdi. İşte detaylar...
- Sağlık
- 07.03.2020
- Gazete
Ağız ve diş sağlığı büyük önem taşıyor. Yaşanan sorunlar insanın tüm hayatını etkiliyor. Protez Uzmanı Dr. Ahmet Emre Gülerik, şunları söylüyor: Ağız yaraları, 1-2 gün içerisinde ortaya çıkan, hızlı bir şekilde gelişen ve genellikle birkaç gün içerisinde iyileşen yaralar şeklinde görülür. Bu süreçte görülen belirtiler şu şekilde ifade edilebilir.
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