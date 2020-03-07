ve diş sağlığı büyük önem taşıyor. Yaşanan sorunlar insanın tüm hayatını etkiliyor. Protez Uzmanı, şunları söylüyor: Ağız yaraları, 1-2 gün içerisinde ortaya çıkan, hızlı bir şekilde gelişen ve genellikle birkaç gün içerisinde iyileşen yaralar şeklinde görülür. Bu süreçte görülen belirtiler şu şekilde ifade edilebilir.