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Gribe karşı kuşburnu

Kış aylarının davetsiz misafiri ten korunmada kuşburnu etkin rol üstleniyor. Beslenme ve , kuşburnunun enfeksiyondan koruduğunu söylüyor. "Kahvaltıda kuşburnu reçeli, kuşburnu marmeladı, kuşburnu suyu tüketilmeli.

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Dr. Kuşburnu
Kış aylarının davetsiz misafiri ten korunmada kuşburnu etkin rol üstleniyor. Beslenme ve , kuşburnunun enfeksiyondan koruduğunu söylüyor. "Kahvaltıda kuşburnu reçeli, kuşburnu marmeladı, kuşburnu suyu tüketilmeli. 100 gram kuşburnu, 100 gram portakaldan 40 kat daha fazla C vitamini içerir. Diyabet, astım ve akne, rahatsızlıkları olanlar daha fazla C vitamini almalıdır" diyor.

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