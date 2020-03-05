Kış aylarının davetsiz misafiri gripten korunmada kuşburnu etkin rol üstleniyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melisa Karataş, kuşburnunun enfeksiyondan koruduğunu söylüyor. "Kahvaltıda kuşburnu reçeli, kuşburnu marmeladı, kuşburnu suyu tüketilmeli. 100 gram kuşburnu, 100 gram portakaldan 40 kat daha fazla C vitamini içerir. Diyabet, astım ve akne, rahatsızlıkları olanlar daha fazla C vitamini almalıdır" diyor.
Gribe karşı kuşburnu
Kış aylarının davetsiz misafiri gripten korunmada kuşburnu etkin rol üstleniyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melisa Karataş, kuşburnunun enfeksiyondan koruduğunu söylüyor. "Kahvaltıda kuşburnu reçeli, kuşburnu marmeladı, kuşburnu suyu tüketilmeli.
- Sağlık
- 05.03.2020
- Gazete
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