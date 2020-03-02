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Erkeklerin korkulu rüyası , ı da olumsuz etkiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. A. , gözardı edilmemesi gereken bu durumun prostat kanseri riskini artırdığını sözlerine ekliyor. "Erken teşhis son derece önemlidir.

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Prostat aşkı bitirir

Erkeklerin korkulu rüyası , ı da olumsuz etkiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. A. , gözardı edilmemesi gereken bu durumun prostat kanseri riskini artırdığını sözlerine ekliyor. "Erken teşhis son derece önemlidir. Hangi yaşta teşhis edildiğinden bağımsız olarak birçok prostat kanseri hastası uygun şartlara sahipse cerrahi ya da ilaç tedavisi almadan yaşamına devam edebilir" bilgisini veriyor.

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