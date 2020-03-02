Prostat aşkı bitirir

Erkeklerin korkulu rüyası prostat, cinsel hayatı da olumsuz etkiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. A. Çağ Çal, gözardı edilmemesi gereken bu durumun prostat kanseri riskini artırdığını sözlerine ekliyor. "Erken teşhis son derece önemlidir. Hangi yaşta teşhis edildiğinden bağımsız olarak birçok prostat kanseri hastası uygun şartlara sahipse cerrahi ya da ilaç tedavisi almadan yaşamına devam edebilir" bilgisini veriyor.