Kolesterol, vücudun doğal işleyişi için gerekli bir yapı taşını oluşturuyor. Bazı hormonların ve vitaminlerin yapılması için kolesterole ihtiyaç duyuluyor. Alt gruplarından HDL-kolesterol ise faydalı bir kolesterol türü olup yağ parçacıklarının damar içinden depo bölgesi olan karaciğere taşınmasını sağlıyor. LDL kolesterol de zararlı olabilecek türdeki kolesterol olarak biliniyor. Yani belirli bir düzeyin üzerindeki LDL kolesterol, damar sertliğine neden olabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, kolesterol hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor.





BEYNİ DE ETKİLER

Kolesterol, damar yüzeyinde birikerek plak adı verilen yağları oluşturuyor. Bu plaklar damardaki kan akışını engelliyor. Damar sertliği sorunu ortaya çıkıyor. Bu durum kalp, beyin ve bacaklardaki damarları olumsuz etkiliyor. Kalp krizine yol açıyor.

KEBAP DA SUÇLU!

Fast food (patates kızartması, hamburger vb.) yiyecekler kolesterolü yükseltiyor. Prof. Dr. Esen, fazlaca iç yağ barındıran kebap ve lahmacunu sınırlı tüketmek gerektiğini söylüyor.

ÖMÜRSÜN CEVİZ

Kolesterolü düşürmenin yolu doğru beslenmekten geçiyor. Haftada üç gün yürüyüş yapmak, keten tohumu, ceviz ve sarımsak tüketmek gerekiyor.

YARIN: KİLOLARDAN KURTULUN

PROF. DR. ÖZLEM ESEN - KALBİNE İYİ BAK-3

HAZIRLAYAN SİNEM UYSAL