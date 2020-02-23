Fermente bir ürün olan elma sirkesi sivilce oluşumunu önler. Diyabetle savaşır. Tok tutar. Zayıflatır. Kalp sağlığını korur. Migren ağrısını bitirir.
Hastalıkları 'sirke'leyin! Elma sirkesinin faydaları nelerdir?
Fermente bir ürün olan elma sirkesi sivilce oluşumunu önler. Diyabetle savaşır. Tok tutar. Zayıflatır. Kalp sağlığını korur. Migren ağrısını bitirir...
- Sağlık
- 23.02.2020
- Gazete
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