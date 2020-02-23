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Hastalıkları 'sirke'leyin! Elma sirkesinin faydaları nelerdir?

bir ürün olan elma sirkesi sivilce oluşumunu önler. Diyabetle savaşır. Tok tutar. . sağlığını korur. Migren ağrısını bitirir...

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