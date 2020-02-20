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Ömür törpüsü kemik erimesi! nedir? İyi gelen besinler hangileridir?

arasında kemik erimesi olarak adlandırılan , kemiklerin zayıflamasıyla ortaya çıkıyor. Aşırı zayıf, hareketsiz bir yaşam tarzına sahip ve kortizon kullanmış kişilerde daha çok ortaya çıkıyor. Kemik erimesi, kadınlarda daha sık görülüyor. Sakatlığa hatta ölüme yol açıyor.

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Ömür törpüsü kemik erimesi

Halk arasında kemik erimesi olarak adlandırılan osteoporoz, kemiklerin zayıflamasıyla ortaya çıkıyor. Aşırı zayıf, hareketsiz bir yaşam tarzına sahip ve kortizon kullanmış kişilerde daha çok ortaya çıkıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra , bu hastalığın omurlarda, el bileğinde ve kalça kemiğinde kırılmalara yol açtığını sakatlıklara, hatta ölümlere neden olabileceğini belirtiyor. " kadın ve erkeği etkileyen bir hastalıktır. Kemik erimesi çok ileri dönemlere kadar herhangi bir belirti vermez. İleri dönemlerde sırt sı, bel ağrısı, boyun kısalması ve kamburluk meydana gelir" bilgisini veriyor.

BALIK YİYİN GÜNEŞİ SEVİN
Hastalığın tedavi yöntemlerine değinen Dr. Tutal, doğru beslenmenin önemine dikkat çekiyor. "En iyi kalsiyum kaynakları az yağlı süt ürünleri, yeşil sebzeler, balık ve soyadır. Kemikler için gerekli D vitaminini karşılamak için güneşlenin. Düzenli egzersiz kemikleri güçlendirir" diyor.

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