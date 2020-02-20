Halk arasında kemik erimesi olarak adlandırılan osteoporoz, kemiklerin zayıflamasıyla ortaya çıkıyor. Aşırı zayıf, hareketsiz bir yaşam tarzına sahip ve kortizon kullanmış kişilerde daha çok ortaya çıkıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, bu hastalığın omurlarda, el bileğinde ve kalça kemiğinde kırılmalara yol açtığını sakatlıklara, hatta ölümlere neden olabileceğini belirtiyor. "Osteoporoz kadın ve erkeği etkileyen bir hastalıktır. Kemik erimesi çok ileri dönemlere kadar herhangi bir belirti vermez. İleri dönemlerde sırt ağrısı, bel ağrısı, boyun kısalması ve kamburluk meydana gelir" bilgisini veriyor.

BALIK YİYİN GÜNEŞİ SEVİN

Hastalığın tedavi yöntemlerine değinen Dr. Tutal, doğru beslenmenin önemine dikkat çekiyor. "En iyi kalsiyum kaynakları az yağlı süt ürünleri, yeşil sebzeler, balık ve soyadır. Kemikler için gerekli D vitaminini karşılamak için güneşlenin. Düzenli egzersiz kemikleri güçlendirir" diyor.