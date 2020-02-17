Kalbe hamsi alzheimer’a lüfer! Hangi balık hangi hastalığa iyi geliyor?

Kış aylarında sofraları renklendiren balık, sağlığı koruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Birgül Niziplioğlu, balığın haftada 2-3 kez tüketilmesini öneriyor. Hangi balığın hangi hastalığa iyi geldiğini açıklıyor:

SOMON: Selenyum içerir. Bağışıklıkğı güçlendirir. Grip ve soğuk algınlığını engeller.

TON BALIĞI: Omega- 3 diposudur. Mutluluk hormonunu harekete geçirir. Depresyonu engeller.

LÜFER: Metabolizmayı hızlandırır. Vücuda enerji verir. Yorgunluğu ve halsizliği bitirir.

HAMSİ: A ve D vitaminlerinden zengindir. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Beyin sağlığını destekler. Buğulama yöntemiyle pişirilmesi gerekir.