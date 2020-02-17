Kalbe hamsi alzheimer’a lüfer! Hangi balık hangi hastalığa iyi geliyor?

Kış aylarında sofraları renklendiren balık, sağlığı koruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Birgül Niziplioğlu, balığın haftada 2-3 kez tüketilmesini öneriyor. Hangi balığın hangi hastalığa iyi geldiğini açıklıyor:
SOMON: Selenyum içerir. Bağışıklıkğı güçlendirir. Grip ve soğuk algınlığını engeller.
TON BALIĞI: Omega- 3 diposudur. Mutluluk hormonunu harekete geçirir. Depresyonu engeller.
LÜFER: Metabolizmayı hızlandırır. Vücuda enerji verir. Yorgunluğu ve halsizliği bitirir.
HAMSİ: A ve D vitaminlerinden zengindir. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Beyin sağlığını destekler. Buğulama yöntemiyle pişirilmesi gerekir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.