Soğanla kemikler güçlü

Yemeklere lezzet katan soğan, kan şekerini dengeliyor. Grip şikayetlerini azaltıyor. Vücudu toksinlerden temizliyor. Cildi besliyor. Kemikleri güçlendiriyor. Yemeklere lezzet katan soğan, kan şekerini dengeliyor. Grip şikayetlerini azaltıyor. Vücudu toksinlerden temizliyor. Cildi besliyor. Kemikleri güçlendiriyor.
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