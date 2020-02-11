İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kereviz, sağlık saçıyor. Bol lifli olan bu sebze, hastalıklara savaş açıyor. Astıma fayda sağlayan ve akciğerleri temizleyen kereviz, kalp ve damar sağlığını koruyor. Kalp krizi geçirme riskini azaltıyor. Antioksidan deposu bu sebze, tansiyonu dengeliyor. İdrar yolu enfeksiyonunu temizliyor. Bağırsak hareketliliğini artırıyor. Şeker hastalığına karşı koruma sağlıyor. Cinsel isteği artırıyor. Mide ağrısını hafifletiyor.