Hoş kokusuyla sevilen bir bitki olan fesleğen, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü artırıyor. Çiftler arasındaki isteksizliği bitiriyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:
Migrene iyi gelir. Ağrıyı keser.
Sindirimi hızlandırır. Mideyi yatıştırır.
Yaşlanma karşıtıdır.
Kalp dostudur.
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