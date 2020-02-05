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afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü artırıyor! İşte faydaları...

Hoş kokusuyla sevilen bir bitki olan , aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü artırıyor. Çiftler arasındaki isteksizliği bitiriyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor...

Fesleğen aşkına

Hoş kokusuyla sevilen bir bitki olan fesleğen, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü artırıyor. Çiftler arasındaki isteksizliği bitiriyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:
Migrene iyi gelir. Ağrıyı keser.
Sindirimi hızlandırır. Mideyi yatıştırır.
Yaşlanma karşıtıdır.
Kalp dostudur.

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