Hoş kokusuyla sevilen bir bitki olan fesleğen, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü artırıyor. Çiftler arasındaki isteksizliği bitiriyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:

Migrene iyi gelir. Ağrıyı keser.

Sindirimi hızlandırır. Mideyi yatıştırır.

Yaşlanma karşıtıdır.

Kalp dostudur.