Bağırsağa hareket gerek

Gaz, şişkinlik ve karın ağrısı huzursuz bağırsak sendromunun en önemli belirtileri arasında yer alıyor. Nedeni tam olarak bilinmeyen bu hastalık, sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülüyor. Hastalığı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi bulunmuyor. Yalnızca hastalığın neden olduğu şikayetlerin azaltılması hedefleniyor. Bunun için hastalara şunlar öneriliyor: "Lokmalar iyice çiğnenmeli. Bol su içilmeli. Egzersiz yapılmalı. Kabızlığı önlemek için lifli yiyecekler tüketilmeli."