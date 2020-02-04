Bugünkü
Takvim

Bağırsağa gerek

Gaz, şişkinlik ve karın sı huzursuz bağırsak sendromunun en önemli belirtileri arasında yer alıyor. Nedeni tam olarak bilinmeyen bu hastalık, sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülüyor.

Bağırsağa hareket gerek

Gaz, şişkinlik ve karın sı huzursuz bağırsak sendromunun en önemli belirtileri arasında yer alıyor. Nedeni tam olarak bilinmeyen bu hastalık, sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülüyor. Hastalığı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi bulunmuyor. Yalnızca hastalığın neden olduğu şikayetlerin azaltılması hedefleniyor. Bunun için hastalara şunlar öneriliyor: "Lokmalar iyice çiğnenmeli. Bol su içilmeli. yapılmalı. Kabızlığı önlemek için lifli yiyecekler tüketilmeli."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriBağırsağa hareket gerek
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri