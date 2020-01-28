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hastalıkları, dünyada en fazla ölüme sebep olan rahatsızlıklar arasında ilk sırada yer aldı. Bu organını korumak için pek çok araştırma yapıldı. Araştırmaların ortak sonucu sağlıklı beslenmek çıktı.

Kalp doktoru soğan

Kalp hastalıkları, dünyada en fazla ölüme sebep olan rahatsızlıklar arasında ilk sırada yer aldı. Bu organını korumak için pek çok araştırma yapıldı. Araştırmaların ortak sonucu sağlıklı beslenmek çıktı. 'nin akademik dergisi Nutrition Review'de yayınlanan araştırmaya göre soğan, elma ve domates gibi bitkilerde bulunan 'Kuersetin' adlı kimyasal bileşenin tansiyonu düşürdüğü saptandı. Bu besinlerin kalp hastalıklarından koruduğu vurgulandı.

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