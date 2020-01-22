Yanlış beslenmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan karaciğer yağlanması, 'karaciğer kanseri' riskini artırıyor. Batıgöz Sağlık Grubu'ndan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Özkutucu, erken dönemde belirti vermeyen karaciğer kanseri hakkında bilgilendiriyor. Karaciğer kanseri genellikle karında şişkinlik, sindirimde zorluk, kaşıntı, cilt renginde solukluk veya sarılık, ani kilo kayıpları, iştahsızlık, yorgunluk, idrar renginde koyulaşma ve dışkı renginde gibi belirti veriyor. Bu durumda mutlaka ultrasonografik muayene yapılması öneriliyor.
GEÇ KALMAYIN
Erken teşhis edilen karaciğer kanserinde başarı şansı da yükseliyor. Cerrahi müdahale ile tümör çıkartılıyor. Hepatit aşısı olmak, sağlıklı dengeli ve düşük kalorili beslenmek karaciğer kanseri riskini azaltıyor.
ÖMRÜ KISALTIR
Teşhis geç konulduğunda, kanser komşu lenf bezlerine ve diğer dokulara yayılıyor. Bu evrede hastalığın tedavi imkanı da düşüyor. Bu vakalarda kemoterapi ile ömür üç ay kadar uzatılabiliyor.
NASIL BESLENMELİ?
Kanserden korunmak için doğru beslenmek gerekiyor. Dr. Füsun Özkutucu, şunları öneriyor:
Hazır gıdaları tüketmeyin. Dört besin grubu (protein, karbonhidrat, yağ ve vitaminlerden zengin beslenin.
Günde en az beş porsiyon taze sebze ve meyve tüketin
Kırmızı eti, haftada ikiden fazla tüketmeyin.
Yeşil çay, brokoli, kırmızıbiber, ceviz, kivi, brokoli, kırmızı pancar, domates gibi antioksidan içeren besinleri tüketin.
GEÇ KALMAYIN
Erken teşhis edilen karaciğer kanserinde başarı şansı da yükseliyor. Cerrahi müdahale ile tümör çıkartılıyor. Hepatit aşısı olmak, sağlıklı dengeli ve düşük kalorili beslenmek karaciğer kanseri riskini azaltıyor.
ÖMRÜ KISALTIR
Teşhis geç konulduğunda, kanser komşu lenf bezlerine ve diğer dokulara yayılıyor. Bu evrede hastalığın tedavi imkanı da düşüyor. Bu vakalarda kemoterapi ile ömür üç ay kadar uzatılabiliyor.
NASIL BESLENMELİ?
Kanserden korunmak için doğru beslenmek gerekiyor. Dr. Füsun Özkutucu, şunları öneriyor:
Hazır gıdaları tüketmeyin. Dört besin grubu (protein, karbonhidrat, yağ ve vitaminlerden zengin beslenin.
Günde en az beş porsiyon taze sebze ve meyve tüketin
Kırmızı eti, haftada ikiden fazla tüketmeyin.
Yeşil çay, brokoli, kırmızıbiber, ceviz, kivi, brokoli, kırmızı pancar, domates gibi antioksidan içeren besinleri tüketin.
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