Gripsiz kışın altın kuralı! Gribe yakalanmamak için ne yapılmalı?

Gribal enfeksiyonlar, sağlığı tehdit ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar, kışı sağlıklı geçirmenin sırrını açıklıyor:
SAĞLIKLI BESLENİN: Doğru beslenme vücut direncini artırır. Yumurta, balık, yoğurt, ceviz, badem, fındık, mevsim sebzeleri tüketin.
DÜZENLİ UYUYUN: Uyku, bağışıklık sistemini güçlendirir. Grip olmamak için günde en az 6 saat uyuyun.
AŞI OLUN: 70 yaş üzerindekiler ve kronik hastalığı olanların grip aşısı olması gerekir.
HAREKET EDİN: Haftada 3 gün yarım saat tempolu yürümek güç verir.
KALABALIKTAN KAÇIN: Toplu taşıma araçları ve AVM'ler, mikropların yayılmasını hızlandırır.
ÖPÜŞMEYİN: Virüsler, tükürük damlalarıyla yayılır. Bu nedenle öpüşmeyin
SAĞLIKLI BESLENİN: Doğru beslenme vücut direncini artırır. Yumurta, balık, yoğurt, ceviz, badem, fındık, mevsim sebzeleri tüketin.
DÜZENLİ UYUYUN: Uyku, bağışıklık sistemini güçlendirir. Grip olmamak için günde en az 6 saat uyuyun.
AŞI OLUN: 70 yaş üzerindekiler ve kronik hastalığı olanların grip aşısı olması gerekir.
HAREKET EDİN: Haftada 3 gün yarım saat tempolu yürümek güç verir.
KALABALIKTAN KAÇIN: Toplu taşıma araçları ve AVM'ler, mikropların yayılmasını hızlandırır.
ÖPÜŞMEYİN: Virüsler, tükürük damlalarıyla yayılır. Bu nedenle öpüşmeyin
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