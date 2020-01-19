Bugünkü
Takvim

Gripsiz kışın altın kuralı! Gribe yakalanmamak için ne yapılmalı?

, sağlığı tehdit ediyor. . , kışı sağlıklı geçirmenin sırrını açıkladı. İşte kış aylarını gribe yakalanmadan geçirmenin 6 kuralı...

Gripsiz kışın altın kuralı
Gribal enfeksiyonlar, sağlığı tehdit ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar, kışı sağlıklı geçirmenin sırrını açıklıyor:

SAĞLIKLI BESLENİN: Doğru beslenme vücut direncini artırır. Yumurta, balık, yoğurt, ceviz, badem, fındık, mevsim sebzeleri tüketin.

DÜZENLİ UYUYUN: Uyku, bağışıklık sistemini güçlendirir. Grip olmamak için günde en az 6 saat uyuyun.

AŞI OLUN: 70 yaş üzerindekiler ve kronik hastalığı olanların grip aşısı olması gerekir.

HAREKET EDİN: Haftada 3 gün yarım saat tempolu yürümek güç verir.

KALABALIKTAN KAÇIN: Toplu taşıma araçları ve 'ler, mikropların yayılmasını hızlandırır.

ÖPÜŞMEYİN: Virüsler, tükürük damlalarıyla yayılır. Bu nedenle öpüşmeyin

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriGripsiz kışın altın kuralı! Gribe yakalanmamak için ne yapılmalı?
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri