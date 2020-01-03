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ye genç kal

C vitamini deposu , kansere karşı koruma sağlar. Kalp hastalıklarını engeller. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Sindirimi hızlandırır ve kabızlığı bitirir. Cildi güzelleştirir ve gençleştirir.

Domates ye genç kal
C vitamini deposu , kansere karşı koruma sağlar. Kalp hastalıklarını engeller. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Sindirimi hızlandırır ve kabızlığı bitirir. Cildi güzelleştirir ve gençleştirir.

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