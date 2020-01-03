Domates ye genç kal

C vitamini deposu domates, kansere karşı koruma sağlar. Kalp hastalıklarını engeller. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Sindirimi hızlandırır ve kabızlığı bitirir. Cildi güzelleştirir ve gençleştirir.
C vitamini deposu domates, kansere karşı koruma sağlar. Kalp hastalıklarını engeller. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Sindirimi hızlandırır ve kabızlığı bitirir. Cildi güzelleştirir ve gençleştirir.
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