Hava sıcaklığının düşmesiyle enerji harcaması da artıyor. Vücut soğuktan kendini koruyabilmek için sürekli çalışmaya ve ısı üretmeye devam ediyor. Gerekli kaynağı bulamadığında ise yorgunluk ve çabuk acıkma görülüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, vücuda enerji veren besinleri sıralıyor:

Somon: Bağışıklığı güçlendirir ve enerji metabolizmasını destekler. Haftada bir kez tüketilmelidir.

Nar: Enerjiyi yükseltir. Haftada bir kaç kez tüketilmelidir.

KANSIZLIĞI DA BİTİRİYOR...

Ceviz, fındık, badem: Omega-3 ve B12 vitaminleri içerir. Vücuda enerji verir. Günde bir avuç tüketmek gerekir.

Yulaf: Posa içeriği yüksek bir besindir. Kan şekerini hızlı yükseltip düşürmez. Vücuda enerji sağlar.

Kırmızı et: İçerdiği demir sayesinde kansızlığı bitirir. Yorgunluğu alır ve enerji verir.

ENERJİ VERİR

Vücuda enerji veren lahana, ödemi vücuttan temizler. Haftada bir kez tüketmekte fayda vardır.