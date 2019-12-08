Romantik hardal

Doğal gıdalar her derde deva oluyor. Hardal bitkisi de cinsel sorun yaşayanların imdadına yetişiyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Bunun yanı sıra, soğuk algınlığı ve grip şikayetlerini bitiriyor. Hazımsızlığı engelliyor. Bağırsakları güçlendiriyor. Romatizma ağrılarını dindiren hardal, kan dolaşımını hızlandırıyor. Astım nöbetlerini önlüyor.