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Romantik

Doğal gıdalar her derde deva oluyor. bitkisi de cinsel sorun yaşayanların imdadına yetişiyor. etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor.

Romantik hardal

Doğal gıdalar her derde deva oluyor. bitkisi de cinsel sorun yaşayanların imdadına yetişiyor. etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Bunun yanı sıra, soğuk algınlığı ve grip şikayetlerini bitiriyor. Hazımsızlığı engelliyor. Bağırsakları güçlendiriyor. Romatizma ağrılarını dindiren hardal, kan dolaşımını hızlandırıyor. Astım nöbetlerini önlüyor.

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