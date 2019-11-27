Grip ve soğuk algınlığına dikkat! İşte bağışıklığı güçlendiren besinler...

Hastalık mevsimi sonbaharda, grip ve soğuk algınlığı şikayetleri artıyor. Bu dönemde bağışıklık sistemini ayakta tutabilmenin en önemli yolu, dengeli ve doğal beslenmekten geçiyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, bağışıklık sistemini güçlendirmenin şifrelerini açıklıyor...

ROKAYI BOL BOL YİYİN

Sonbaharı sağlıklı atlatmak için bol miktarda antioksidan, mineral, lif ve vitamin içeren sebze ve meyvelerden tüketmek gerekiyor. Rengarenk, bol, taze, kaliteli sebze ve meyveler bağışıklık sistemini destekliyor. Ispanak, roka, marul, maydanoz ve semizotu vücuda güç veriyor. Bunun dışında Brüksel lahanası, brokoli, karnabahar, havuç, biber ve domates gibi sebzeler sağlığa son derece fayda sağlıyor. Omega- 3 deposu hamsi, istavrit ve sardalye tüketilmesi de vücuda hastalıklara karşı direnç sağlıyor.

KURUYEMİŞSİZ OLMAZ

Ceviz, badem, fındık ve çam fıstığının her gün 1-2 avuç yenmesi sağlığı koruyor. Yaz aylarında güneşlenerek depolanan D vitamini de kış aylarında hastalıklara karşı koruyucu etki gösteriyor. Yeterince güneş ışınlarına maruz kalınmamış ise bu aylarda güneş ışınlarından faydalanmak gerekiyor.

PAKETLİ GIDA YEMEYİN

Sağlıklı bir hayat için Omega-6 içeren ayçiçeği ve mısır gibi işlenmiş yağlardan, doymuş yağlar ve trans yağlardan uzak durulması gerekiyor. Metabolizmayı yavaşlatan bu yağlar, kilo alımını artırıyor. Marketlerde satılan ambalajlı yiyecekler ve mısır şurubundan yapılan hazır gıdalar ve içecekler de sağlığımızla oynuyor.

YARIN: VİTAMİNLER HAKKINDA

PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ -5

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL