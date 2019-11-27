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Grip ve soğuk algınlığına dikkat! İşte bağışıklığı güçlendiren besinler...

Hastalık mevsimi sonbaharda, grip ve soğuk algınlığı şikayetleri artıyor. Sonbahar lezzetlerinden , ve brokoli, şifa dağıtıyor... Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan koruyor. ömrü uzatıyor

İlaç gibi hamsi

Hastalık mevsimi sonbaharda, grip ve soğuk algınlığı şikayetleri artıyor. Bu dönemde bağışıklık sistemini ayakta tutabilmenin en önemli yolu, dengeli ve doğal beslenmekten geçiyor. Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. , bağışıklık sistemini güçlendirmenin şifrelerini açıklıyor...

ROKAYI BOL BOL YİYİN
Sonbaharı sağlıklı atlatmak için bol miktarda antioksidan, mineral, lif ve vitamin içeren sebze ve meyvelerden tüketmek gerekiyor. Rengarenk, bol, taze, kaliteli sebze ve meyveler bağışıklık sistemini destekliyor. Ispanak, , marul, maydanoz ve semizotu vücuda güç veriyor. Bunun dışında lahanası, brokoli, karnabahar, , r ve gibi sebzeler sağlığa son derece fayda sağlıyor. Omega- 3 deposu , istavrit ve sardalye tüketilmesi de vücuda hastalıklara karşı direnç sağlıyor.

KURUYEMİŞSİZ OLMAZ
Ceviz, badem, fındık ve çam fıstığının her gün 1-2 avuç yenmesi sağlığı koruyor. Yaz aylarında güneşlenerek depolanan D vitamini de kış aylarında hastalıklara karşı koruyucu etki gösteriyor. Yeterince güneş ışınlarına maruz kalınmamış ise bu aylarda güneş ışınlarından faydalanmak gerekiyor.

PAKETLİ GIDA YEMEYİN
Sağlıklı bir hayat için Omega-6 içeren ayçiçeği ve gibi işlenmiş yağlardan, doymuş yağlar ve trans yağlardan uzak durulması gerekiyor. Metabolizmayı yavaşlatan bu yağlar, kilo alımını artırıyor. Marketlerde satılan ambalajlı yiyecekler ve mısır şurubundan yapılan hazır gıdalar ve içecekler de sağlığımızla oynuyor.

YARIN: VİTAMİNLER HAKKINDA
PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ -5
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

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