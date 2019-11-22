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a yağsız !

Kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyen riskine karşı uzmanlar içilmesini öneriyor. Yapılan araştırmalar da, bireylerin çocukluktan itibaren düzenli süt içmeleri durumunda yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen yüksek görülme olasılığının daha düşük olduğunu gösteriyor.

Tansiyona yağsız süt!

Kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyen riskine karşı uzmanlar içilmesini öneriyor. Yapılan araştırmalar da, bireylerin çocukluktan itibaren düzenli süt içmeleri durumunda yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen yüksek görülme olasılığının daha düşük olduğunu gösteriyor. Sütün yüksek kalsiyum ve potasyum içeriği ile kan basıncı ve hipertansiyonun dengelenmesinde önemli bir besin kaynağı olduğu bildiriliyor. Hipertansiyon hastaları az yağlı ya da yağsız süt tüketerek kan basıncını kontrol altına alabiliyor.

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