Tansiyona yağsız süt!

Kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyen yüksek tansiyon riskine karşı uzmanlar süt içilmesini öneriyor. Yapılan araştırmalar da, bireylerin çocukluktan itibaren düzenli süt içmeleri durumunda yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen yüksek tansiyon görülme olasılığının daha düşük olduğunu gösteriyor. Sütün yüksek kalsiyum ve potasyum içeriği ile kan basıncı ve hipertansiyonun dengelenmesinde önemli bir besin kaynağı olduğu bildiriliyor. Hipertansiyon hastaları az yağlı ya da yağsız süt tüketerek kan basıncını kontrol altına alabiliyor.