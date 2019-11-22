Kırmızı mucize! İşte biberin faydaları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, Türk mutfağının yanı sıra birçok dünya mutfağında yeri olan kırmızı biberin faydalarını anlattı. Baharat olarak da yaygın kullanılan acı biber geniş bir fizyolojik ve farmakolojik etki yelpazesine sahip. Safra oluşumunu uyaran acı biber, kolesterolün vücuttan atılımı için önemli olan safra asitlerinin üretimini de artırıyor. Özellikle kötü kolesterol seviyesi bu sayede düşüyor. Acı biber tüketimi metabolizmayı hızlandırıyor. Lifli yapısı ve acı etkisi bağırsakları çalıştırıyor, kabızlığı önlüyor. Metabolizmayı da hızlandırıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.