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Kırmızı mucize! İşte biberin faydaları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, Türk mutfağının yanı sıra birçok dünya mutfağında yeri olan in faydalarını anlattı. Baharat olarak da yaygın kullanılan geniş bir fizyolojik ve farmakolojik etki yelpazesine sahip.

Kırmızı mucize

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, Türk mutfağının yanı sıra birçok dünya mutfağında yeri olan in faydalarını anlattı. Baharat olarak da yaygın kullanılan geniş bir fizyolojik ve farmakolojik etki yelpazesine sahip. Safra oluşumunu uyaran acı biber, kolesterolün vücuttan atılımı için önemli olan safra asitlerinin üretimini de artırıyor. Özellikle kötü kolesterol seviyesi bu sayede düşüyor. Acı biber tüketimi metabolizmayı hızlandırıyor. Lifli yapısı ve acı etkisi bağırsakları çalıştırıyor, kabızlığı önlüyor. Metabolizmayı da hızlandırıyor.

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