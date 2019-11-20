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le kemikler sağlam

Herkesin severek tükettiği kuruyemişlerden , sağlık saçıyor. Vücuda güç veriyor. şekerini dengeliyor. Kolesterolü düşürerek, kalp sağlığını koruyor. Kemikleri güçlendirerek osteoporoz riskini azaltıyor.

Bademle kemikler sağlam

Herkesin severek tükettiği kuruyemişlerden badem, sağlık saçıyor. Vücuda güç veriyor. şekerini dengeliyor. Kolesterolü düşürerek, kalp sağlığını koruyor. Kemikleri güçlendirerek osteoporoz riskini azaltıyor.

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