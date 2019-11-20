Bademle kemikler sağlam

Herkesin severek tükettiği kuruyemişlerden badem, sağlık saçıyor. Vücuda güç veriyor. Kan şekerini dengeliyor. Kolesterolü düşürerek, kalp sağlığını koruyor. Kemikleri güçlendirerek osteoporoz riskini azaltıyor.
Herkesin severek tükettiği kuruyemişlerden badem, sağlık saçıyor. Vücuda güç veriyor. Kan şekerini dengeliyor. Kolesterolü düşürerek, kalp sağlığını koruyor. Kemikleri güçlendirerek osteoporoz riskini azaltıyor.
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