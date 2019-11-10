Cevizle kemikler sağlam

Osteroporoz yani kemik erimesi, kadınlarda daha sık görülüyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şenay Şıldır, fast food yiyeceklerin kemik sağlığını bozduğunu söylüyor. Doktorun önerdiği tedavinin yanında doğru beslenmenin de kemik sağlığını koruduğunu belirtiyor. Süt, peynir, yoğurt, karabuğday, badem, yer fıstığı, fındık ve ceviz yenmesini öneriyor.