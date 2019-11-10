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le kemikler sağlam

Osteroporoz yani kemik erimesi, kadınlarda daha sık görülüyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. , fast food yiyeceklerin kemik sağlığını bozduğunu söylüyor.

Cevizle kemikler sağlam

Osteroporoz yani kemik erimesi, kadınlarda daha sık görülüyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. , fast food yiyeceklerin kemik sağlığını bozduğunu söylüyor. Doktorun önerdiği tedavinin yanında doğru beslenmenin de kemik sağlığını koruduğunu belirtiyor. Süt, peynir, yoğurt, karabuğday, badem, yer fıstığı, fındık ve yenmesini öneriyor.

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