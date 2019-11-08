Sağlıklı bir beden için sağlıklı bir kalbe sahip olmak gerekiyor. Ancak tüm dünyada ve ülkemizde kalp damar hastalarının sayısı hızla yükseliyor. ABD'de yapılan araştırmalara göre her 40 saniyede bir kişi, kalp krizi geçirerek hayatını kaybediyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, sağlıklı kalbin şifrelerini TAKVİM'e açıklıyor...

ÇARPINTI

Kalp damar hastalıklarını tetikleyen faktörlerin başında sigara, stres, aşırı şeker ve tuz tüketimi geliyor. Kalp hastalıkları, her yıl yaklaşık 17.5 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Üstelik bu ölümlerin yüzde 75'i önlenebilir durumlardan kaynaklanıyor. Krize neden olan damar sertliği, hastalık ilerleyene kadar belirti vermiyor. Kişinin kalp krizi riskinin hesaplanması için genetik yapısının ve yaşam tarzının incelenmesi gerekiyor. Bunun için de en az 10 yıllık kalp krizi ve kalp damar hastalığına bağlı ölüm olasılığının hesaplanması önem taşıyor. Günümüzde gençler arasında da (erkeklerde 40 yaştan, kadınlarda 45 yaştan önce) kalp hastalığı riski artıyor. Bu nedenle kişide hastalık durumunu ve risk yapısını belirlemek hayat kurtarıcı oluyor. Bu testlerin başında fonksiyonel ileri kalp görüntüleme tekniklerinin kullanılması geliyor. Özellikle ailede erken kalp hastalığı olan riskli kişilerde ise "çok kesitli bilgisayarlı tomografi" ile "sanal anjiyografi" tetkiki ile damar haritasını yüzde 100'e varan netlikle görüntülenmesi sağlanıyor.

ŞEKERE DİKKAT

Sigara kullanımı kadar obezite, insülin direnci, hipertansiyon ve yüksek tansiyon gibi faktörler de kalp krizi riskini artırıyor. Kalp damar hastalıkları tedavisi, kişiye özel olarak yürütülüyor. Bu nedenle tedavinin tek bir doktor tarafından yürütülmesi gerekiyor.

YARIN: KRİZ YAŞA BAKMAZ

PROF. DR. ÖZLEM ESEN - KABİNE İYİ BAK-1

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL