Hamilelikte tüketilen fındık, annenin mineral gereksinimini karşılar.
Varislere iyi gelir, cildi güzelleştirir.
Cinsel gücün artmasını sağlar.
Enerji kaynağıdır, vücudu güçlendirir.
Zihinsel ve fiziksel yorgunlukları giderir. Kalp sağlığına fayda sağlar.
Ceviz ve badem gibi kalp ritmini düzenler, kolesterolü düşürür...
Varislere iyi gelir, cildi güzelleştirir.
Cinsel gücün artmasını sağlar.
Enerji kaynağıdır, vücudu güçlendirir.
Zihinsel ve fiziksel yorgunlukları giderir. Kalp sağlığına fayda sağlar.
Ceviz ve badem gibi kalp ritmini düzenler, kolesterolü düşürür...
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