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Vitamin deposu ! İşte faydaları...

Sonbaharın gelmesiyle pazar tezgahlarını süsleyen cennet sı, faydalarıyla dikkat çekiyor. etkiye sahip bu meyve, kanserli hücreleri küçültüyor. İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı güçlendiriyor ve hastalıklara karşı koruma sağlıyor.

Vitamin deposu
Sonbaharın gelmesiyle pazar tezgahlarını süsleyen cennet hurması, faydalarıyla dikkat çekiyor. etkiye sahip bu meyve, kanserli hücreleri küçültüyor. İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı güçlendiriyor ve hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Hazımsızlığı ve kabızlığı bitiriyor. Cildin erken yaşlanmasını engelliyor. Damarları genişleterek kan basıncını dengeliyor.

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