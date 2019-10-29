Sonbaharın gelmesiyle pazar tezgahlarını süsleyen cennet hurması, faydalarıyla dikkat çekiyor. Antioksidan etkiye sahip bu meyve, kanserli hücreleri küçültüyor. İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı güçlendiriyor ve hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Hazımsızlığı ve kabızlığı bitiriyor. Cildin erken yaşlanmasını engelliyor. Damarları genişleterek kan basıncını dengeliyor.
- Sağlık
- 29.10.2019
- Gazete
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