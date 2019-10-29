Obezite, çağın hastalığı olarak adlandırılıyor. Peki obezite riski nasıl anlaşılıyor? Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emin Ersoy, Vücut Kitle İndeksi'yle bu riskin ölçüldüğünü belirtiyor. Vücut Kitle İndeksi, yetişkin bir insanın vücudundaki yağ oranının matematiksel oranına deniyor. Bu ölçüm, kişinin kilosunun boyunun karesine bölünmesiyle elde ediliyor. Bu kitle indeksine göre çıkan rakamlar obezite riskini gösteriyor:

HANGİ GRUPTASINIZ?

NORMAL: 18.9-24.9: Bu değerler, kilonuzun boyunuza göre sağlıklı olduğunu gösterir.

KİLOLU: 25-29.9: Bu ölçüler, ideal kilonuzun üzerinde olduğunu gösterir. Yağlanma, kalp ve obeziteye bağlı olarak hastalıkların gelişme riski vardır. Sağlığı korumak için profesyonel destek almanız gerekir.

1. DERECE OBEZ: 30-34.9: Bu gruptakilerde kalp hastalığı, diyabet, jinekolojik bozukluklarda artış görülür.

2. DERECE OBEZ: 35-39.9: Kişinin aşırı şişman olduğunu gösterir. Bireyde fazla kiloya bağlı olarak organ hasarı gelişmiştir.

3. DERECE OBEZ: 40 VE ÜZERİ: Şiddetli organ bozuklukları vardır. Bu durum ölüm riskini artırır. ELMA VE ARMUT

Bölgesel yağ dağılımı, kadın ve erkekte farklılık gösteriyor. Elma tipi obezite genellikle erkeklerde görülüyor. Armut tipi obezite ise kadınlarda ortaya çıkıyor. Prof. Dr. Emin Ersoy bu ayrımı şöyle yapıyor:

ELMA TİPİ OBEZİTE: Omuzlar, yüz, kollar, boyun, göğüste kilo vardır. Mide, büyük ve serttir. Kalp, karaciğer, böbrekler ve akciğerler risk altındadır. Yüksek kolesterol nedeniyle kalp krizi riski artar.

ARMUT TİPİ OBEZITE: Bu gruptakilede kilo karın, kalça ve bacaklarda toplanmır. Bu kişiler yaşlandıkça, vücut duruşları değişir çünkü kalçalar dik durmalarını engeller. Hayati organlar olan böbrekler, bağırsaklar, mesane ve rahim risk altındadır. Bu tip obezitede egzersiz ve diyet yapmak, kilo vermek için yeterli değildir.

KADINLARDA 88'İ GEÇMESİN

Bel çevresi de bireyin hastalık riskini gösterir. Doğru ölçüm için aç karna olmak ve ölçümün tam göbek deliğinin üzerinden yapılması gerekir. Bel çevresi kadınlarda 88 cm'yi, erkeklerde 102 cm'yi geçtiyse kalp hastalıkları için risk anlamına gelir. Kalçada ise ölçümün kadınlarda 0.8'in, erkeklerde ise 1.0 üzerine çıkmaması gerekir.

YARIN: KORUNMAK MÜMKÜN MÜ?

GENEL CERRAHİ UZMANI PROF. DR. EMİN ERSOY - OBEZİTE KADER DEĞİL-3

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL