Ceviz aşka getirir

Vitamin deposu bir kuruyemiş olan ceviz; cinsel sağlığı koruyor. Kalp hastalıkları ve diyabet riskini azaltan bu kuruyemiş, afrodizyak etkisi gösteriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini de yükseltiyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:
Kalın bağırsak, göğüs ve prostat kanserinden korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Safra taşı oluşumunu önler.
Parkinson ve Alzheimer gelişimini azaltır.
Romatizmayı tedavi eder.
Hafızayı güçlendirir.
Öksürüğü dindirir.
Diş eti hastalıklarından korur.
Kalın bağırsak, göğüs ve prostat kanserinden korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Safra taşı oluşumunu önler.
Parkinson ve Alzheimer gelişimini azaltır.
Romatizmayı tedavi eder.
Hafızayı güçlendirir.
Öksürüğü dindirir.
Diş eti hastalıklarından korur.
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