Ceviz aşka getirir

deposu bir kuruyemiş olancinsel sağlığı koruyor.riskini azaltan bu kuruyemiş, afrodizyak etkisi gösteriyor.Sperm kalitesini de yükseltiyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:Bağışıklık sistemini güçlendirir.Parkinson ve Alzheimer gelişimini azaltır.Hafızayı güçlendirir.Diş eti hastalıklarından korur.