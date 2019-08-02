Kemik gibi olun!

Kemik suyu; kolajen, glutamin ve prolin gibi maddeler içeriyor. Bu maddelerin insan vücudunda bazı nedenlerden dolayı oranları azalıyor. Bu eksiklik sağlık sorunlarına neden oluyor. Ancak kemik suyunun düzenli tüketimi bu oranı dengeliyor. Uzmanlar, gelişim çağındaki çocukların, ergenlerin ve hamilelerin düzenli olarak kemik suyu çorbası tüketmesini tavsiye ediyor:
Kemik suyu, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan kemik erimesini önlüyor...
Uykusuzluk ve yorgunluk gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltıyor...
Amino asit bakımından da zengin olan kemik suyu, cilt dokusunu da koruyarak, yaşlanmayı ve leke oluşumunu engelliyor.
Kemik suyu, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan kemik erimesini önlüyor...
Uykusuzluk ve yorgunluk gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltıyor...
Amino asit bakımından da zengin olan kemik suyu, cilt dokusunu da koruyarak, yaşlanmayı ve leke oluşumunu engelliyor.
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