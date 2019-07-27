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kahveli yüz maskesi nasıl yapılır?

Güzelliğe hatırı var

Sohbetlere eşlik eden Türk kahvesi, cildi de koruyor. kahvesiyle yapılan maskeler, cilde ışıltı ve parlaklık veriyor. Siyah nokta problemi, yağlı cilde sahip olanlarda daha sık görülüyor. Cildi yenileyen kahve maskesi şöyle yapılıyor: İki yemek kaşığı öğütülmüş kahveyi aynı orandaki lor ile karıştırın. Karışımı cildinize 2 dakika boyunca masaj yaparak uygulayın. 10 dakika kurumaya bırakın. Ardından ılık suyla yıkayın. Kesin sonuç için maskeyi haftada bir kez uygulayın.

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