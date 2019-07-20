KIRILMIŞ, yıpranmış ve dökülme problemi yaşanan saçlardan kurtulmanın yolu kozmetik ürünlerinden değil, bitkisel yağlardan geçiyor. Uzmanlar, saçları güçlendiren yağları sıralıyor:
Jojoba yağı: Saç derisini yumuşatır. Saç tellerini güçlendirir. Saçları gürleştirir.
Lavanta yağı: Dökülmeyi engeller. Saç kırıklarını onarır.
Badem yağı: Saç bakımında kullanılan en önemli yağdır. Saçları güçlendirir. Dökülmeyi engeller.
Hindistan cevizi yağı: Hasarlı saçları onarır. Kepeği azaltır. Saç tellerini kalınlaştırır.
Fındık yağı: Kepek oluşumunu engeller. Saçları güçlendirir.
Biberiye yağı: Saç köklerini güçlendirir. Kepekleri temizler.
Argan yağı: Dökülmeyi engeller.
Haşhaş yağı: Saçın hızlı uzamasına yardımcı olur.
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