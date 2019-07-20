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ının sırrını açıkladı

Yıpranmış saçlardan kurtulmanın yolu kozmetik ürünlerinden değil, bitkisel yağlardan geçiyor. , parlak ve ının sırrını açıkladı. Saçlarına düzenli olarak yla bakım yaptığını anlattı.

Gigi'nin güzellik sırrı

KIRILMIŞ, yıpranmış ve dökülme problemi yaşanan saçlardan kurtulmanın yolu kozmetik ürünlerinden değil, bitkisel yağlardan geçiyor. Uzmanlar, saçları güçlendiren yağları sıralıyor:

Jojoba yağı: Saç derisini yumuşatır. Saç tellerini güçlendirir. Saçları gürleştirir.

Lavanta yağı: Dökülmeyi engeller. Saç kırıklarını onarır.

Badem yağı: Saç bakımında kullanılan en önemli yağdır. Saçları güçlendirir. Dökülmeyi engeller.

Hindistan cevizi yağı: Hasarlı saçları onarır. Kepeği azaltır. Saç tellerini kalınlaştırır.

Fındık yağı: Kepek oluşumunu engeller. Saçları güçlendirir.

Biberiye yağı: Saç köklerini güçlendirir. Kepekleri temizler.

Argan yağı: Dökülmeyi engeller.

Haşhaş yağı: Saçın hızlı uzamasına yardımcı olur.

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