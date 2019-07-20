Sabah kahvaltılarının baştacı menemenin olmazsa olmazı domates, yüksek oranda antioksidan içeriyor. Cinsel yaşama renk katıyor. Hormonları çalıştıran domates, çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Prostat oluşumunu engeller.

Tansiyonu düzenler. Kalp krizi riskini azaltır.

Kan şekerini dengeler.

Kabızlığı önler.

Karaciğeri korur ve güçlendirir.