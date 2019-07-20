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te aşk var! İşte Domatesin bilinmeyen faydaları

, yüksek oranda antioksidan içeriyor. Cinsel yaşama renk katıyor. Hormonları çalıştıran domates, çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Domateste aşk var

Sabah kahvaltılarının baştacı menemenin olmazsa olmazı , yüksek oranda antioksidan içeriyor. Cinsel yaşama renk katıyor. Hormonları çalıştıran domates, çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Prostat oluşumunu engeller.
Tansiyonu düzenler. Kalp krizi riskini azaltır.
Kan şekerini dengeler.
Kabızlığı önler.
Karaciğeri korur ve güçlendirir.

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