KEMIK erimesi: doku yoğunluğunun ve dayanıklığının azalmasıyla ortaya çıkıyor. Menopoz sonrası her 4 kadından, 60 yaş üstü her 8 erkekten ise birinde görülüyor. Hastalığın belirtileri ise şöyle sıralanıyor:

Bel ve sırt ağrıları

Boyda kısalma

Omurgada kırık

Sırtta kamburlaşma

Kademeli kilo kayıpları... DOĞRU bir beslenme tarzı ise hastalıkla mücadele ediyor. Kemik erimesiyle savaşan besinler şöyle sıralanıyor...

BUNLARI TÜKETİN

Kayısı: Yüksek oranda kalsiyum ve magnezyum içerir.

Süt: Kalsiyum, protein, B2-A-E-D vitaminleri, folik asit, fosfor ve demir kaynağıdır. Kemikleri ve dişleri güçlendirmek için çalışır.

Soğan: Sarımsakla birlikte enfeksiyonlarla mücadele eder. Kükürt bileşimleri atardamarların zarar görmesini önler. Kemik erimesiyle mücadele eder.

Brokoli: Çok miktarda kalsiyum içerdiği için kemik erimesine bire birdir. Antibiyotik özelliğe de sahip olan brokoli, prostat enfeksiyonuna karşı çok etkindir.

Elma: Kemik erimesini azaltıcı