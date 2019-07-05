KEMIK erimesi: doku yoğunluğunun ve dayanıklığının azalmasıyla ortaya çıkıyor. Menopoz sonrası her 4 kadından, 60 yaş üstü her 8 erkekten ise birinde görülüyor. Hastalığın belirtileri ise şöyle sıralanıyor:
Bel ve sırt ağrıları
Boyda kısalma
Omurgada kırık
Sırtta kamburlaşma
Kademeli kilo kayıpları... DOĞRU bir beslenme tarzı ise hastalıkla mücadele ediyor. Kemik erimesiyle savaşan besinler şöyle sıralanıyor...
BUNLARI TÜKETİN
Kayısı: Yüksek oranda kalsiyum ve magnezyum içerir.
Süt: Kalsiyum, protein, B2-A-E-D vitaminleri, folik asit, fosfor ve demir kaynağıdır. Kemikleri ve dişleri güçlendirmek için çalışır.
Soğan: Sarımsakla birlikte enfeksiyonlarla mücadele eder. Kükürt bileşimleri atardamarların zarar görmesini önler. Kemik erimesiyle mücadele eder.
Brokoli: Çok miktarda kalsiyum içerdiği için kemik erimesine bire birdir. Antibiyotik özelliğe de sahip olan brokoli, prostat enfeksiyonuna karşı çok etkindir.
Elma: Kemik erimesini azaltıcı
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