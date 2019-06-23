Yorgunluğun nedeni klima

Havaların ısınmasıyla birlikte klima kullanımı artıyor. Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevtap Akbulut, klimanın yanlış kullanımın özellikle çocuklarda burun kanamasına yol açabileceğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor:

KLİMANIN, SOLUNUM SİSTEMİNE NE GİBİ ZARARLARI VARDIR?

Isı ve nemdeki hızlı artışın burun içerisini döşeyen dokunun şişmesine, burundaki etlerin dolgunlaşmasına neden olur. Bu durum burnun tıkanmasına dolayısıyla rahat nefes alamamayla sonuçlanır. Bazı kişilerde, burun tıkanıklığı beraberinde burun akıntısı, geniz akıntısı ve öksürük gibi sorunları da görülür. Müdahale edilmediğinde kişide yorgunluk hissi, enerjinin azalması ve uykuya meyilin artmasıyla birlikte verimliliğin de düşmesine neden olur.

SICAK HAVALARDA BURNUMUZU KORUMAK İÇİN NELER YAPMAK GEREKİR?

Sigara içmeyin, çevresel irritanlardan uzak durun. Başta alerjik bünyeli kişiler olmak üzere herkesin toz, duman, oda parfümü, yüzey dezenfektanı gibi çevresel irritanlardan uzak durması gerekiyor. Sigara içmemek ve pasif sigara dumanına maruz kalmamak da alerjik şikayetlerin tetiklenmesini önlemek açısından önem taşıyor. Bu tarz irritanlarla temas sonrası burnun su veya burun yıkama solüsyonları ile yıkanması yarar sağlıyor.

KLİMANIN ZARARLARINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN NELER YAPMAK GEREKİR?

Özellikle klimalı ortamlarda çalışanların dikkat etmesi ve ortam nem oranının yüzde 30-50 arasında tutulması gerekiyor. Burun tıkanıklığının etkisini azaltmaya gece yan yatmak da yarar sağlıyor. Bu sayede kaliteli bir uyku süreci geçirileceğinden ertesi gün yorgunluğunun da önüne geçmek mümkün olabiliyor.