Vitamin ve mineral deposu fındık, en sevilen kuruyemişlerin başında geliyor. Mide ve bağırsak sağlığını koruyan bu faydalı yemiş, kanserle de savaşıyor. Kemikleri güçlendiren fındığın faydaları şöyle sıralanıyor:

Kas ağrıları ve kramplarına iyi gelir.

Kanser düşmanıdır.

Bağışıklığı güçlendirir.

Kalp ve damar dostudur.

Diyabet riskini azaltır.

Kötü kolesterolü düşürür.

Formda kalmaya yardımcıdır. Zayıflatır.