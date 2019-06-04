Vitamin ve mineral deposu fındık, en sevilen kuruyemişlerin başında geliyor. Mide ve bağırsak sağlığını koruyan bu faydalı yemiş, kanserle de savaşıyor. Kemikleri güçlendiren fındığın faydaları şöyle sıralanıyor:
Kas ağrıları ve kramplarına iyi gelir.
Kanser düşmanıdır.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kalp ve damar dostudur.
Diyabet riskini azaltır.
Kötü kolesterolü düşürür.
Formda kalmaya yardımcıdır. Zayıflatır.
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