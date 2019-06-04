Bugünkü
Takvim

formunun sırrını açıkladı

Vitamin ve mineral deposu , en sevilen kuruyemişlerin başında geliyor. Mide ve bağırsak sağlığını koruyan bu faydalı yemiş, kanserle de savaşıyor.

Fındıkla yağlarınız erisin

Vitamin ve mineral deposu fındık, en sevilen kuruyemişlerin başında geliyor. Mide ve bağırsak sağlığını koruyan bu faydalı yemiş, kanserle de savaşıyor. Kemikleri güçlendiren fındığın faydaları şöyle sıralanıyor:
Kas ağrıları ve kramplarına iyi gelir.
Kanser düşmanıdır.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kalp ve damar dostudur.
Diyabet riskini azaltır.
Kötü kolesterolü düşürür.
Formda kalmaya yardımcıdır. Zayıflatır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriSofia Vergara formunun sırrını açıkladı
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri