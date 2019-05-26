Tansiyonu 12’den vurun

Hipertansiyon, tüm dünyada yaygın kronik hastalıkların başında geliyor. Ülkemizde yaklaşık 6 milyon tansiyon hastası bulunuyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak, hipertansiyon hastaları için ömürlerini uzatacak ve yaşam kalitelerini artıracak önerilerde bulunuyor. Kan basıncının 140/90'ın üzerinde olmasının hipertansiyon olarak adlandırıldığını söylüyor. İdeal tansiyon değerinin ise 120/80 olması gerektiğini vurguluyor. Göz, beyin, böbrek ve kalbe zarar veren tansiyon, kalp krizi ve beyin kanamasına da neden olabiliyor. Tedavisi ise ömür boyu sürüyor.
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Prof. Dr. Timur Timurkaynak, "Yorgun uyanmak, nefes darlığıyla uyanmak, burun kanaması ve görmede azalma varsa ihmal etmeyin" uyarısında bulunuyor. Halk arasında ilaç niyetine kullanılan sarımsak ve limon suyunun yüksek tansiyonu düşürmediğini de belirten Prof. Dr. Timurkaynak, sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Dilaltı ilaçlar, masum değil. Tansiyondan korunmak için tuz miktarını azaltmak gerekir. Hastalar doktoruna danışmadan ilacı kesmesin."
ÖNCE TUZU AZALTIN
Prof. Dr. Timur Timurkaynak, "Yorgun uyanmak, nefes darlığıyla uyanmak, burun kanaması ve görmede azalma varsa ihmal etmeyin" uyarısında bulunuyor. Halk arasında ilaç niyetine kullanılan sarımsak ve limon suyunun yüksek tansiyonu düşürmediğini de belirten Prof. Dr. Timurkaynak, sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Dilaltı ilaçlar, masum değil. Tansiyondan korunmak için tuz miktarını azaltmak gerekir. Hastalar doktoruna danışmadan ilacı kesmesin."
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