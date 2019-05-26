Tansiyonu 12’den vurun Hipertansiyon, ihmale gelmiyor. Böbrek, kalp ve beyni tüketen tansiyon değerinin 120/80 olması gerekiyor. Uzmanlar ise uyarıyor: Sarımsak ve limon ilaç değildir, tedavi etmez.

Hipertansiyon, tüm dünyada yaygın kronik hastalıkların başında geliyor. Ülkemizde yaklaşık 6 milyon tansiyon hastası bulunuyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. hipertansiyon hastaları için ömürlerini uzatacak ve yaşam kalitelerini artıracak önerilerde bulunuyor. Kan basıncının 140/90'ın üzerinde olmasının hipertansiyon olarak adlandırıldığını söylüyor. İdeal tansiyon değerinin ise 120/80 olması gerektiğini vurguluyor. Göz, beyin, böbrek ve kalbe zarar veren tansiyon, kalp krizi ve beyin kanamasına da neden olabiliyor. Tedavisi ise ömür boyu sürüyor.



ÖNCE TUZU AZALTIN

Prof. Dr. Timur Timurkaynak, "Yorgun uyanmak, nefes darlığıyla uyanmak, burun kanaması ve görmede azalma varsa ihmal etmeyin" uyarısında bulunuyor. Halk arasında ilaç niyetine kullanılan sarımsak ve limon suyunun yüksek tansiyonu düşürmediğini de belirten Prof. Dr. Timurkaynak, sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Dilaltı ilaçlar, masum değil. Tansiyondan korunmak için tuz miktarını azaltmak gerekir. Hastalar doktoruna danışmadan ilacı kesmesin." tüm dünyada yaygın kronikhastalıkların başında geliyor.Ülkemizde yaklaşıkKardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Timur Timurkaynak hipertansiyon hastalarıiçin ömürlerini uzatacak veyaşam kalitelerini artıracakönerilerde bulunuyor. Kanbasıncının 140/90'ın üzerindeolmasının hipertansiyon olarakadlandırıldığını söylüyor.İdeal tansiyon değerinin iseGöz, beyin, böbrekve kalbe zarar veren tansiyon,kalp krizi ve beyin kanamasınada neden olabiliyor. Tedavisiise ömür boyu sürüyor.Prof. Dr. Timur Timurkaynak, "Yorgun uyanmak, nefes darlığıyla uyanmak, burun kanaması ve görmede azalma varsa ihmal etmeyin" uyarısında bulunuyor. Halk arasında ilaç niyetine kullanılansuyunun yüksek tansiyonu düşürmediğini de belirten Prof. Dr. Timurkaynak, sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Dilaltı ilaçlar, masum değil. Tansiyondan korunmak için tuz miktarını azaltmak gerekir. Hastalar doktoruna danışmadan ilacı kesmesin." TÜM MANŞETLER