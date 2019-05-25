Gözün şifası onda! Yaban mersini mucizesi...

İlerleyen yaş, telefon ve bilgisayar gibi teknolojik aletlerin günlük hayatta sıkça kullanılması ve diğer faktörler, gözlere zarar veriyor. Göz hastalıkları ve görme bozuklukları, toplumda hızla yayılıyor. Medical Park Bahçelievler Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, göz hastalıklarıyla ilgili bilinmeyenleri açıklıyor. Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom hakkında bilgi veriyor...

HER YIL MUAYENE ŞART

Hiçbir belirti vermeden sinsice ilerleyen glokom, görme sinirlerine zarar veriyor. Göz içinde üretilen sıvıdaki basınç değişiklikleriyle ortaya çıkıyor. Göz içi sıvısının üretiminde artış veya dışa akımında azalma varsa "açık açılı glokom"; dışa akım yollarında tıkanıklık varsa "kapalı açılı glokom" görülüyor. Hastalığın erken teşhisi görme kaybını önlemede önem taşıyor. Bu nedenle her sene göz muayenesi olmayı aksatmamak gerekiyor. Hastalığın tedavisinde asıl amacı, hastanın görmesini koruyabilmek oluşturuyor. Bu nedenle tedavide göz içi basınç düşürülerek görme sinirlerindeki hasarlar önleniyor. Glokomun tipine göre tedavi şekli de değişiyor. İlaç, lazer ve cerrahi tedaviler uygulanabiliyor. Açık açılı glokom tedavisine göz damlalarıyla başlanıyor. İlaç tedavisi yetersiz kaldığında lazer tedavisi yapılıyor. Bu da yetersiz kalırsa cerrahi tedaviye geçiliyor. Kapalı açılı glokom tedavisine genellikle lazerle başlanır ve ilaç tedavisiyle devam ediliyor. Bunlar yeterli olmazsa cerrahi tedavi uygulanıyor. Bilinenin aksine tuzlu beslenmek göz tansiyonunu etkilemiyor.

KÖRLÜK TEHDİDİ...

Göz tansiyonu olan kişilerin tansiyon ilaçlarını aksatmamaları gerekiyor. İlaçlarda düzensiz kullanım durumunda kalıcı körlük oluşabiliyor. Göz tansiyonu olanlar bilgisayar, tablet, telefon gibi ekranlara uzun süre bakmaması, dengeli beslenmesi ve tansiyonunu da kontrol altında tutması öneriliyor. Yine bol bol yaban merisini tüketmek, göz tansiyonu hastalığına karşı mucize etki gösteriyor.







BELİRTİLERİ NELERDİR?

GLOKOM, belirti vermeden sinsice ilerliyor. Bu nedenle teşhiste geç kalmamak gerekiyor. Tedavi edilmediğinde körlüğe bile neden olabilen bu hastalık, şu şikayetlerle belirti veriyor:

GECE bulanık görme veya gece ışıklar etrafında haleler görme,

GÖRME alanı içinde bazı bölgeleri görememe (kör noktalar),

NORMALDE şeffaf bir doku olan korneanın bulanması,

GÖZDE ağrı ve kızarıklık,

BAŞ ağrısı, bulantı ve halsizlik.



KİMLER RİSK ALTINDA?

GENELDE 40 yaş ve üzerindeki yetişkinlerde sık görülen glokomun ortaya çıkmasında şu durumlar riski artırıyor:

Hipertansiyon, diyabet ve diğer sistemik hastalıklar

Migren

Kansızlık

Uzun süreli kortizon kullanımı

Aile hikayesi

Diyabet

Yüksek miyopi ve hipermetropi

Dr. Fatih Ataman - SAĞLIKLI GÖZLERİN ŞİFRESİ-1



Hazırlayan: Sinem Uysal



YARIN: GÖZDEKİ SARI ALARM