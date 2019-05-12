Sağlığınıza anne eli değsin

Modern şehir hayatı, yoğun iş temposu ve sosyal medya alışkanlıkları beslenme tarzımızı değiştirdi. Anne yemeğini unutan günümüz çocukları fast food veya hazır paketli gıdalara yöneldi. Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe'den Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara İsmailoğlu ise anne yemeklerinin sağlık için daha faydalı olduğunu söyledi. Anne eli değen sağlıklı besinleri listeledi:
Tarhana çorbası: Genellikle kış aylarında tüketilen tarhana çorbası, soğuk algınlığından korur. Antioksidan etkisiyle kanserle savaşır. Bağırsakları temizler. Astım ve bronşit hastalıklarını tedavi eder. Mide rahatsızlıklarını azaltır. Kolesterolü düşürür. Kanın pıhtılaşmasını önler. Pankreası çalıştırır.
Ev yoğurdu: Bağırsak tembelliğini tedavi eder. Zayıflamaya yardımcıdır. Bağışıklığı güçlendirir. Diş ve diş eti sağlığına faydalıdır.
Sütlaç: Hiçbir katkı maddesi içermeyen ev yapımı bol tarçınlı sütlaç, bağırsak sağlığını korur. Kanserle savaşır.
Pırasa: Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Büyüme ve gelişmeyi destekler. Bağışıklığı güçlendirir. Gripten korur. Çocuklarda kemik gelişimini destekler. Yoğun lif içeriği ile bağırsakları düzenler.
Tarhana çorbası: Genellikle kış aylarında tüketilen tarhana çorbası, soğuk algınlığından korur. Antioksidan etkisiyle kanserle savaşır. Bağırsakları temizler. Astım ve bronşit hastalıklarını tedavi eder. Mide rahatsızlıklarını azaltır. Kolesterolü düşürür. Kanın pıhtılaşmasını önler. Pankreası çalıştırır.
Ev yoğurdu: Bağırsak tembelliğini tedavi eder. Zayıflamaya yardımcıdır. Bağışıklığı güçlendirir. Diş ve diş eti sağlığına faydalıdır.
Sütlaç: Hiçbir katkı maddesi içermeyen ev yapımı bol tarçınlı sütlaç, bağırsak sağlığını korur. Kanserle savaşır.
Pırasa: Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Büyüme ve gelişmeyi destekler. Bağışıklığı güçlendirir. Gripten korur. Çocuklarda kemik gelişimini destekler. Yoğun lif içeriği ile bağırsakları düzenler.
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