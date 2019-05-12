Bugünkü
Takvim

Sağlığınıza anne eli değsin

Sağlığınıza anne eli değsin
Modern şehir hayatı, yoğun iş temposu ve sosyal medya alışkanlıkları beslenme tarzımızı değiştirdi. Anne yemeğini unutan günümüz çocukları fast food veya hazır paketli gıdalara yöneldi. Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe'den Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara İsmailoğlu ise anne yemeklerinin sağlık için daha faydalı olduğunu söyledi. Anne eli değen sağlıklı besinleri listeledi:

Tarhana çorbası: Genellikle kış aylarında tüketilen tarhana çorbası, soğuk algınlığından korur. Antioksidan etkisiyle kanserle savaşır. Bağırsakları temizler. Astım ve bronşit hastalıklarını tedavi eder. Mide rahatsızlıklarını azaltır. Kolesterolü düşürür. Kanın pıhtılaşmasını önler. Pankreası çalıştırır.

Ev yoğurdu: Bağırsak tembelliğini tedavi eder. Zayıflamaya yardımcıdır. güçlendirir. Diş ve diş eti sağlığına faydalıdır.

Sütlaç: Hiçbir katkı maddesi içermeyen ev yapımı bol tarçınlı sütlaç, bağırsak sağlığını korur. le savaşır.



Pırasa: Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Büyüme ve gelişmeyi destekler. Bağışıklığı güçlendirir. Gripten korur. Çocuklarda kemik gelişimini destekler. Yoğun lif içeriği ile bağırsakları düzenler.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriSağlığınıza anne eli değsin
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri