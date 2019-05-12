Bugünkü
Takvim

Migrenin kokusu çıktı!

Migrenin kokusu çıktı!
Dayanılmaz lara neden olan migren, hayatı kabusa çeviriyor. Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem , bu hastalıkta bulantı ve kusma şikayetlerinin görülebildiğini söylüyor. Migren atakları ve migren ağrılarını azaltmanın mümkün olduğunu söyleyen Op. Dr. Bıkmaz, "Stres, uyku bozuklukları, sivri kokular, ortam değişiklikleri, fiziksel aktivite azlığı, alkol tüketimi, şiddetli sese maruz kalma ve uzun süren açlık, migren ataklarını tetikleyebilir" uyarısında bulunuyor. Bu hastaların peynir, muz, çikolata ve turunçgillerden uzak durmasını öneriyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriMigrenin kokusu çıktı!
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri