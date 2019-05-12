Migrenin kokusu çıktı!

Dayanılmaz ağrılara neden olan migren, hayatı kabusa çeviriyor. Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, bu hastalıkta bulantı ve kusma şikayetlerinin görülebildiğini söylüyor. Migren atakları ve migren ağrılarını azaltmanın mümkün olduğunu söyleyen Op. Dr. Bıkmaz, "Stres, uyku bozuklukları, sivri kokular, ortam değişiklikleri, fiziksel aktivite azlığı, alkol tüketimi, şiddetli sese maruz kalma ve uzun süren açlık, migren ataklarını tetikleyebilir" uyarısında bulunuyor. Bu hastaların peynir, muz, çikolata ve turunçgillerden uzak durmasını öneriyor.
- Sağlık
- 12.05.2019
- Gazete
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