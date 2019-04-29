Romatizmaya maydanoz

Salataları süsleyen maydanoz, sağlığı da koruyor. Düşük kalorili bir besin olan bu bitki, kolesterol ve kan basıncının dengelenmesini sağlıyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, maydanozun faydaları hakkında bilgi veriyor. Vitamin deposu bu bitkinin şifasını sıralıyor:
Böbrek hastalıklarından korur.
Gözleri güçlendirir.
Böbrek taşı sorununu bitirir.
Meme, sindirim sistemi, deri ve prostat kanserinden korur.
Kan damarlarını güçlendirir.
Romatizma ağrılarını giderir.
Şişkinliği ve ödemi alır.
Kalp krizi riskini azaltır.
Böbrek hastalıklarından korur.
Gözleri güçlendirir.
Böbrek taşı sorununu bitirir.
Meme, sindirim sistemi, deri ve prostat kanserinden korur.
Kan damarlarını güçlendirir.
Romatizma ağrılarını giderir.
Şişkinliği ve ödemi alır.
Kalp krizi riskini azaltır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.