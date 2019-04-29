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maydanoz

Romatizmaya maydanoz
Salataları süsleyen maydanoz, sağlığı da koruyor. Düşük kalorili bir besin olan bu bitki, kolesterol ve kan basıncının dengelenmesini sağlıyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, maydanozun faydaları hakkında bilgi veriyor. Vitamin deposu bu bitkinin şifasını sıralıyor:

Böbrek hastalıklarından korur.
Gözleri güçlendirir.
Böbrek taşı sorununu bitirir.
Meme, sindirim sistemi, deri ve prostat kanserinden korur.
Kan damarlarını güçlendirir.
Romatizma ağrılarını giderir.
Şişkinliği ve ödemi alır.
Kalp krizi riskini azaltır.

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