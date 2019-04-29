Romatizmaya maydanoz

süsleyen, sağlığı da koruyor. Düşük kalorili bir besin olan bu bitki, kolesterol ve kan basıncının dengelenmesini sağlıyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım,faydaları hakkında bilgi veriyor. Vitamin deposu bu bitkinin şifasını sıralıyor:Gözleri güçlendirir.Meme, sindirim sistemi, deri ve prostat kanserinden korur.Romatizma ağrılarını giderir.Kalp krizi riskini azaltır.