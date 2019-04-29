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birçok hatalıktan koruyor! İşte C vitamini deposu limonun faydaları...

Aşka limon sıkın!
İçerdiği C vitamini ile şifa veren birçok hastalıktan koruyor. Kabuğu soyulmuş bir limon yemek, günlük C vitamini ihtiyacının yarısını karşılıyor. Kalp krizi ve felç riskini azaltan, ağrılı bir hastalıklar olan iltihaplı romatizmanın yol açtığı rahatsızlıkları hafifletmek için kullanılan limon, cinsel hayata da renk katıyor. Afrodizyak etkisi sayesinde cinsel gücü ve isteği artıran limon, erkeklerde iktidarsızlığı bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Karaciğeri temizler.
Bağırsakları güçlendirir.
Böbrek ve safra taşlarının çözülmesine yardımcı olur.
Serbest radikallere karşı koruma sağlar.
Beyni ve hafızayı korur.
Yüksek tansiyona iyi gelir.
karşı koruyan bileşenler içerir.
Göz sağlığını korur.
Kalsiyum, demir, fosfor ve diğer mineraller bakımından zengindir.
Bakteri birikimini önleyerek ağız sağlığını korur.
Griple savaşır.
üzerinde kullanıldığında enfeksiyonu önler.
Cilde parlaklık verir.
Kaşıntıya iyi gelir.

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